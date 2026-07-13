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Чемпион Европы по борьбе: “Независимо от счета, не терял веру и боролся до конца” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Борьба
Новости
13 Июля 2026 11:44
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Чемпион Европы по борьбе: “Независимо от счета, не терял веру и боролся до конца” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский борец Эмин Джавадлы, завоевавший золотую медаль чемпионата Европы U-20 в весовой категории до 55 кг, поделился впечатлениями от победы и рассказал, что на этом турнире все сложилось именно так, как он планировал.

В беседе с İdman.Biz спортсмен подчеркнул, что выходил на финальный поединок с единственной целью – победить.

“На протяжении всей схватки думал только о победе. Независимо от счета, не терял веру и боролся до конца. А победа туше принесла мне огромное чувство радости и гордости. Очень сложно выразить словами то, что испытывал в тот момент. Я был очень счастлив. Мы долго и упорно работали над этим успехом, и наконец, увидели плоды своего труда. Поэтому сначала я поблагодарил Бога, а затем поделился своей радостью с тренером”, – сказал он.

Джавадлы добавил, что следующая его цель – чемпионат мира: “Хочу как можно лучше подготовиться к этим соревнованиям и достойно представить там нашу страну. Сделаю все возможное для этого”.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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