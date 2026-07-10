Рузанна Мамедова стала трехкратной чемпионкой Европы

В Скопье (Северная Македония) продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает İdman.Biz, представительница сборной Азербайджана по женской борьбе Рузанна Мамедова (62 кг) завоевала золотую медаль турнира и стала трехкратной чемпионкой Европы (2024, 2025, 2026).

В финальной схватке азербайджанская спортсменка со счетом 6:0 уверенно победила представительницу Турции Озденур Озмез и стала чемпионкой Европы U-20.

Ранее еще одна азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) стала серебряным призером молодежного чемпионата Европы.