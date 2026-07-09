9 Июля 2026
RU

Джавадов и Алиев стали бронзовыми призерами Евро

Борьба
Новости
9 Июля 2026 00:02
18
Джавадов и Алиев стали бронзовыми призерами Евро

Сборная Азербайджана пополнила медальную копилку молодежного чемпионата Европы (U-20) по борьбе, который проходит в Скопье (Северная Македония).

Как сообщает İdman.Biz, бронзовыми призерами турнира по греко-римской борьбе стали Айхан Джавадов (60 кг) и Эльмин Алиев (82 кг), победившие в своих поединках за третье место.

Еще один представитель Азербайджана Роман Керимов (67 кг), преодолевший утешительный раунд, в решающей схватке уступил и остался без медали.

На данный момент в активе сборной Азербайджана пять медалей - одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Чемпионом Европы стал Эмин Джавадлы (55 кг), серебряные награды завоевали Джавидан Нахметов (77 кг) и Орхан Гаджиев (87 кг), а бронзовыми призерами стали Айхан Джавадов (60 кг) и Эльмин Алиев (82 кг).

Молодежное первенство Европы завершится 12 июля.

İdman.Biz

Новости по теме

Гюнай Гурбанова вышла в финал молодежного Евро
8 Июля 21:38
Борьба

Гюнай Гурбанова вышла в финал молодежного Евро

Молодежный чемпионат Европы по борьбе завершится 12 июля

Будапештский экзамен для лидеров сборной Азербайджана по борьбе – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 10:29
Борьба

Будапештский экзамен для лидеров сборной Азербайджана по борьбе – ОБЗОР İDMAN.BİZ

На рейтинговом турнире UWW азербайджанские борцы проверят себя в весах, которые будут особенно важны в олимпийском цикле

Азербайджанские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Европы
7 Июля 23:52
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Европы

Наши спортсмены завоевали "золото" и два "серебра"
В Губе открыт обновленный зал клуба "Шахдаг" - ФОТО
7 Июля 15:11
Борьба

В Губе открыт обновленный зал клуба "Шахдаг" - ФОТО

Федерация борьбы Азербайджана подарила клубу современный борцовский ковер

Евро в Скопье: три шанса Азербайджана на "золото" и две схватки с борцами из Армении
6 Июля 22:48
Борьба

Евро в Скопье: три шанса Азербайджана на "золото" и две схватки с борцами из Армении - ОБНОВЛЕНО

Сразу двое представителей Азербайджана поспорят за золото с соперниками из Армении

В Мингячевире открыли новый зал для борьбы
5 Июля 13:15
Борьба

В Мингячевире открыли новый зал для борьбы - ФОТО

Новый спортивный объект призван способствовать развитию борьбы в регионах Азербайджана

Самое читаемое

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия
6 Июля 03:34
ЧМ-2026

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия

25-летний футболист забил оба гола своей команды
Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти