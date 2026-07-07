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В Губе открыт обновленный зал клуба "Шахдаг" - ФОТО

Борьба
Новости
7 Июля 2026 15:11
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В Губе открыт обновленный зал клуба "Шахдаг" - ФОТО

В Губе после капитального ремонта вновь введен в эксплуатацию спортивный зал клуба "Шахдаг", где проходят тренировки по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, организация подарила клубу современный борцовский ковер.

В связи с открытием был проведен осмотр обновленного зала.

В мероприятии приняли участие вице-президенты Федерации борьбы Азербайджана, олимпийские чемпионы Намик Абдуллаев и Фарид Мансуров, генеральный секретарь федерации Парвин Пириев, заместитель главы Исполнительной власти Губинского района Шахин Исрафилов, заведующий сектором Исполнительной власти Анар Мамедов, а также начальник Губа-Хачмазского регионального управления молодежи и спорта Гумру Мамедова.

Тренер клуба "Шахдаг" по греко-римской борьбе Муса Мирзоев ознакомил гостей с условиями, созданными в зале, а также подробно рассказал о подготовке спортсменов и деятельности клуба.

В ходе встречи обсуждались дальнейшее развитие традиций борьбы в Губе, а также работа по открытию секций вольной и женской борьбы наряду с греко-римской борьбой.

Обновленный зал будет способствовать повышению уровня подготовки юных борцов, росту массовости борьбы в регионе и воспитанию перспективных спортсменов.

İdman.Biz
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