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Азербайджанские борцы выступят на чемпионате Европы U20

Борьба
Новости
3 Июля 2026 15:16
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Азербайджанские борцы выступят на чемпионате Европы U20

С 6 по 12 июля в столице Северной Македонии Скопье пройдет чемпионат Европы U-20 по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана будет представлена на континентальном первенстве в трех видах программы.

Первыми на ковер выйдут представители греко-римской борьбы. Под руководством старшего тренера Тураджа Гусейнли, тренеров Эмина Ахмедова, Гасана Алиева и Эльвина Мурсалиева в Skopje Arena выступят Эмин Джавадлы (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг), Турал Ахмедов (63 кг), Роман Керимов (67 кг), Камран Раджабли (72 кг), Джавидан Нехметов (77 кг), Эльмин Алиев (82 кг), Орхан Гаджиев (87 кг), Махир Гурбанлы (97 кг) и Мусейи-Казим Гусейн (130 кг).

Затем состоятся соревнования по борьбе среди женщин. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и старшего тренера Агагусейна Мустафаева Азербайджан представят Назрин Ахмедли (50 кг), Эсра Мамедли (53 кг), Гаратель Гулиева (55 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

В заключительной части турнира выступят борцы вольного стиля. Под руководством старшего тренера Ашрафа Алиева, тренеров Ровшана Гаджиева, Назима Алиджанова и Аскерxана Новрузова за медали поборются Магомед Исмайлов (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Башир Вердиев (65 кг), Гаджи Керимов (70 кг), Нурлан Агазаде (74 кг), Эльджан Исмаилзаде (79 кг), Магомед Аббасзаде (86 кг), Гусейн Мамедтагизаде (92 кг), Фархад Сулейманлы (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Дневные сессии соревнований в Skopje Arena будут начинаться в 12:30 по бакинскому времени, вечерние — в 20:00.

Отметим, что на чемпионате Европы также будут работать азербайджанские судьи I категории Али Бабаев и Хабиб Нурулу.

İdman.Biz
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