Гаджи Алиев: "На чемпионате мира в Баку можем выиграть две-три золотые медали"

Старший тренер сборной Азербайджана U17 по вольной борьбе Гаджи Алиев считает, что команда способна завоевать две-три золотые медали на чемпионате мира в Баку.

"Турнир будет очень сложным, но думаю, что мы можем выиграть две-три золотые медали, а также увеличить количество наград другого достоинства", — цитирует Алиева АЗЕРТАДЖ.

Двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы подчеркнул, что предстоящий чемпионат будет значимым как для Азербайджана, так и для мировой борьбы.

"Чемпионат мира U17 будет очень престижным и интересным турниром. Борьба является одним из самых любимых видов спорта как в нашей стране, так и в мире. Недавно я был назначен старшим тренером национальной команды, и это большая ответственность для меня. Мы всего два-три месяца работаем вместе с командой. До моего прихода сборная тоже была готова, но сейчас мы вместе работаем над новой тактикой и подходами. Верю, что на чемпионате мира мы выступим успешно", — сказал он.

Алиев отметил, что подготовка команды идет по плану.

"Мы уже завершили одни учебно-тренировочные сборы, а через несколько дней начнем следующий этап подготовки. Я делаю все возможное, чтобы азербайджанская борьба и азербайджанский спорт всегда были на передовых позициях. Считаю, что долг каждого чемпиона — служить спорту и после завершения карьеры, воспитывать новых спортсменов и поддерживать эту сферу. Чем больше мы будем работать вместе, тем здоровее будет будущее нашей молодежи", — заявил специалист.

Он также высказался о мероприятии, посвященном Олимпийскому дню, организованном Национальным олимпийским комитетом.

"Проведение таких мероприятий — очень хорошее событие для нашей молодежи. Молодые люди и подростки должны знать наших олимпийских чемпионов. Олимпийская медаль очень ценна, и не каждому спортсмену удается добиться такого успеха. Пройдут годы, возможно, будущие поколения нас уже не будут знать. Но благодаря таким встречам новые спортсмены ближе знакомятся с олимпийскими чемпионами и вдохновляются их успехами", — отметил Алиев.

По его словам, подобная среда важна для воспитания нового поколения.

"Сегодня здесь много подростков и молодых людей. Они встречаются с чемпионами, фотографируются с ними. Это большая мотивация. Наша молодежь должна расти именно в такой среде и держаться подальше от вредных привычек. Надеюсь, что в будущем число молодых людей, интересующихся спортом и желающих встретиться с чемпионами, станет еще больше", — добавил он.

Напомним, чемпионат мира U17 пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.