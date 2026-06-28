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Азербайджанский дзюдоист пробился в четвертьфинал турнира в Чехии - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Борьба
Новости
28 Июня 2026 16:03
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Азербайджанский дзюдоист пробился в четвертьфинал турнира в Чехии

Азербайджанский дзюдоист Аждар Багиров вышел в четвертьфинал турнира European Open, который проходит в Праге (Чехия).

Как сообщает İdman.Biz, представитель весовой категории до 100 кг успешно преодолел стартовый раунд и продолжает борьбу за медали.

В то же время Хаям Алиев (90 кг) и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Эльмар Гасымов (100 кг) завершили выступление, выбыв из турнира.

На данный момент в активе сборной Азербайджана три медали: Эльшан Асадов (66 кг) завоевал золото, Рашал Елкиев (66 кг) стал серебряным призером, а Камран Сулейманов (73 кг) выиграл бронзу.

İdman.Biz
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