Азербайджанский дзюдоист пробился в четвертьфинал турнира в Чехии - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанский дзюдоист Аждар Багиров вышел в четвертьфинал турнира European Open, который проходит в Праге (Чехия).

Как сообщает İdman.Biz, представитель весовой категории до 100 кг успешно преодолел стартовый раунд и продолжает борьбу за медали.

В то же время Хаям Алиев (90 кг) и бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Эльмар Гасымов (100 кг) завершили выступление, выбыв из турнира.

На данный момент в активе сборной Азербайджана три медали: Эльшан Асадов (66 кг) завоевал золото, Рашал Елкиев (66 кг) стал серебряным призером, а Камран Сулейманов (73 кг) выиграл бронзу.