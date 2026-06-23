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Определились финалисты по греко-римской борьбе и победители по вольной борьбе на Олимпиаде школьников

Борьба
Новости
23 Июня 2026 21:36
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Определились финалисты по греко-римской борьбе и победители по вольной борьбе на Олимпиаде школьников

В Азербайджане продолжается первая Республиканская спортивная олимпиада школьников, организованная совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и соответствующих спортивных федераций.

Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день в спортивном зале Азербайджанского технического университета стартовали поединки по греко-римской борьбе. Более 100 юных пехлеванов вели борьбу в весовых категориях до 38, 44, 52, 62 и 75 кг, в которых определились пары финалистов.

Вечерняя сессия соревнований ознаменовалась определением последних победителей и призеров по вольной борьбе.

Финальные пары (греко-римская борьба):

38 кг

Агиль Аббасов — Абульфаз Мехтиев

44 кг

Фарид Агаев — Джахир Ахмедов

52 кг

Гасан Байрамлы — Зейд Сулейманлы

62 кг

Исмаил Мамедов — Агакерим Джафарли

75 кг

Анар Гусейнли — Мухаммедали Алиев

Победители и призеры (вольная борьба):

41 кг

1. Ульви Гурбанзаде (Гёйгёль)

2. Байрам Ахмедзаде (Гах)

3. Мухаммед Мехдиев (Гянджа) и Абдулла Пашаев

48 кг

1. Нахид Теймуров (Гобустан)

2. Субхан Ахундзаде (Абшерон)

3. Умид Гулузаде (Гянджа) и Туран Абдуллазаде (Билясувар)

57 кг

1. Рамал Сулейманлы (Абшерон)

2. Нух Керим (Лянкяран)

3. Юсиф Гасанли (Физули) и Харун Алиев (Сальян)

68 кг

1. Разим Мусаев

2. Нушратали Мамедзаде (Сумгайыт)

3. Нурин Абдуллаев (Гянджа) и Эльджан Баширли (Агстафа)

85 кг

1. Джавид Алиев (Джалилабад)

2. Акбер Мамедли (Гянджа)

3. Ахмед Ахмедов и Гусейн Шукюров (Масаллы)

İdman.Biz
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