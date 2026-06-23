Определились финалисты по греко-римской борьбе и победители по вольной борьбе на Олимпиаде школьников

В Азербайджане продолжается первая Республиканская спортивная олимпиада школьников, организованная совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и соответствующих спортивных федераций.
Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день в спортивном зале Азербайджанского технического университета стартовали поединки по греко-римской борьбе. Более 100 юных пехлеванов вели борьбу в весовых категориях до 38, 44, 52, 62 и 75 кг, в которых определились пары финалистов.
Вечерняя сессия соревнований ознаменовалась определением последних победителей и призеров по вольной борьбе.
Финальные пары (греко-римская борьба):
38 кг
Агиль Аббасов — Абульфаз Мехтиев
44 кг
Фарид Агаев — Джахир Ахмедов
52 кг
Гасан Байрамлы — Зейд Сулейманлы
62 кг
Исмаил Мамедов — Агакерим Джафарли
75 кг
Анар Гусейнли — Мухаммедали Алиев
Победители и призеры (вольная борьба):
41 кг
1. Ульви Гурбанзаде (Гёйгёль)
2. Байрам Ахмедзаде (Гах)
3. Мухаммед Мехдиев (Гянджа) и Абдулла Пашаев
48 кг
1. Нахид Теймуров (Гобустан)
2. Субхан Ахундзаде (Абшерон)
3. Умид Гулузаде (Гянджа) и Туран Абдуллазаде (Билясувар)
57 кг
1. Рамал Сулейманлы (Абшерон)
2. Нух Керим (Лянкяран)
3. Юсиф Гасанли (Физули) и Харун Алиев (Сальян)
68 кг
1. Разим Мусаев
2. Нушратали Мамедзаде (Сумгайыт)
3. Нурин Абдуллаев (Гянджа) и Эльджан Баширли (Агстафа)
85 кг
1. Джавид Алиев (Джалилабад)
2. Акбер Мамедли (Гянджа)
3. Ахмед Ахмедов и Гусейн Шукюров (Масаллы)