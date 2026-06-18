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Шесть азербайджанских борцов выступят на этапе Мировой серии

Борьба
Новости
18 Июня 2026 12:12
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Шесть азербайджанских борцов выступят на этапе Мировой серии

Шесть азербайджанских борцов представят страну на третьем этапе Мировой серии по пляжной борьбе среди взрослых, который пройдет в грузинском Батуми.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, национальная команда выступит на соревнованиях под руководством главного тренера Ояна Назариани.

В состав сборной вошли Рубаил Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов и Вусал Алиев (оба - 80 кг), Ашраф Аширов и Ильгар Назарли (оба - 90 кг), а также Ислам Ильясов (+90 кг).

В первый день соревнований состоятся поединки квалификационного этапа и двух стартовых туров группового раунда.

На следующий день пройдут заключительные схватки группового этапа, полуфиналы и поединки за медали.

Отметим, что соревнования пройдут 20-21 июня. Обслуживать турнир будет судья международной категории Бахшир Исазаде.

İdman.Biz
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