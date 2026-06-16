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В Федерации борьбы Азербайджана начал работу новый комитет - ФОТО

Борьба
Новости
16 Июня 2026 11:35
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В Федерации борьбы Азербайджана начал работу новый комитет - ФОТО

В Федерации борьбы Азербайджана (AGF) состоялось первое заседание недавно созданного Комитета по наследию и сообществу борьбы, сообщает İdman.Biz со ссылкой на организацию.

В ходе заседания, прошедшего под руководством генерального секретаря AGF Парвина Пириева, были рассмотрены организационные вопросы.

Согласно принятому решению, председателем комитета избран заслуженный деятель физической культуры и спорта Эльчин Джафаров, а заместитель генерального секретаря AGF Айдан Мамедгасанова назначена секретарем комитета.

В состав нового органа также вошли начальник отдела по работе с представительствами AGF Эльфаг Сафаров, специалист спортивного отдела Ягуб Мамедов, заслуженный деятель физической культуры и спорта Вахид Мамедов и тренер национальной сборной по вольной борьбе Ариф Абдуллаев.

В ходе заседания был обсужден и утвержден план работы комитета. В него вошли разработка критериев определения ветеранов борьбы, усиление внимания и поддержки в их адрес, а также инициативы, направленные на сохранение борцовского наследия и его передачу будущим поколениям.

Кроме того, участники встречи выдвинули ряд предложений по дальнейшей деятельности комитета и обсудили пути их реализации. Одним из ключевых приоритетов было названо расширение участия представителей борцовского сообщества в работе организации и дальнейшее укрепление взаимодействия между федерацией и ветеранами спорта.

İdman.Biz
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