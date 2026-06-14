Чимаев пнул соперника после боя, спровоцировав потасовку - ВИДЕО

Скандалом завершился поединок Хамзата Чимаева и Диллона Дэниса на турнире RAF 10 в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Как сообщает İdman.biz, схватка завершилась победой Чимаева после дисквалификации соперника. Американский боец нарушил правила соревнований, попытавшись провести болевой прием в борцовском поединке.

После остановки встречи ситуация вышла из-под контроля. Чимаев нанес Дэнису пинок, что спровоцировало конфликт между представителями двух команд. Словесная перепалка быстро переросла в массовую потасовку, в которую оказались вовлечены члены обоих лагерей.

Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях и вызвали широкий резонанс среди поклонников единоборств.

Отметим, что для Чимаева этот поединок стал дебютным в лиге Real American Freestyle. Впервые под эгидой RAF выступал и Дэнис.