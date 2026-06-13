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В Баку проходит свадьба олимпийского чемпиона Тогрула Аскерова - ФОТО

Борьба
Новости
13 Июня 2026 22:40
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В Баку проходит свадьба олимпийского чемпиона Тогрула Аскерова - ФОТО

В Баку проходит свадебная церемония одного из известных азербайджанских спортсменов, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Тогрула Аскерова.

Как сообщает İdman.Biz, церемония организована в одном из домов торжеств столицы.

На мероприятии присутствуют известные спортсмены, представители спортивной общественности, тренеры, судьи международной категории и другие официальные лица.

Тогрул Аскеров в настоящее время занимается тренерской деятельностью и является старшим тренером женской сборной Азербайджана по борьбе.

Напомним, спортсмен завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, выступая в весовой категории до 60 кг.

İdman.Biz
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