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Гаджи Алиев вернулся на ковер и потерпел поражение в США - ВИДЕО

Борьба
Новости
14 Июня 2026 09:14
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Гаджи Алиев вернулся на ковер и потерпел поражение в США

Двукратный призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира Гаджи Алиев потерпел поражение на турнире Real American Freestyle 10, который проходит в американском Сент-Луисе.

Как сообщает İdman.biz, чемпион уступил представителю Пуэрто-Рико Себастьяну Ривере со счетом 5:9.

Для 35-летнего азербайджанского борца это стало редким возвращением на ковер после завершения профессиональной карьеры в 2024 году. В соревнованиях RAF могут участвовать как действующие, так и бывшие борцы, а также представители смешанных единоборств.

Соперником Алиева стал 27-летний Себастьян Ривера - серебряный призер чемпионата мира 2023 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Париже. В ходе поединка сказались возрастное преимущество пуэрториканца и его более высокая физическая готовность.

Турнир проводится по правилам Объединенного мира борьбы (UWW) и Федерации борьбы США. Схватки состоят из трех периодов по две минуты каждый.

Организация Real American Freestyle была основана в апреле 2025 года и уже привлекла внимание ведущих борцов мира благодаря крупным гонорарам. В частности, ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев подписал с лигой эксклюзивный контракт, предусматривающий выплаты за каждое выступление и победу.

İdman.Biz
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