2 Августа 2026
RU

Гаджи Алиев: Хотелось, чтобы все наши вольники завоевали медали

Борьба
Новости
2 Августа 2026 21:50
20
Гаджи Алиев: Хотелось, чтобы все наши вольники завоевали медали

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет Гаджи Алиев заявил, что рассчитывал на более успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, об этом специалист рассказал журналистам.

"Хотелось, чтобы все десять наших борцов вольного стиля завоевали медали. Я приступил к работе за полтора месяца до старта чемпионата мира. Это мой первый опыт в качестве тренера. Добиваться результата как спортсмен и как тренер - совершенно разные вещи. При этом нельзя забывать, что в вольной борьбе, в отличие от греко-римской и женской, очень сильны представители США, Японии и Ирана, поэтому конкуренция здесь значительно выше", - сказал Алиев.

По его словам, команда продолжит усердно работать, чтобы добиться более высоких результатов на следующих мировых первенствах.

"Уверен, что не только Ибрагим Гасанов, но и другие наши борцы добьются успеха. Домашний чемпионат мира немного сказался на ребятах. Я думал, что поддержка болельщиков придаст им уверенности, но вместо этого они испытали сильное волнение", - отметил тренер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Борец Ибрагим Гасанов назвал причину проигрыша
21:05
Борьба

Борец Ибрагим Гасанов назвал причину проигрыша

В финале Ибрагим Гасанов уступил представителю Ирана
Ибрагим Гасанов завоевал "серебро" чемпионата мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
19:20
Борьба

Ибрагим Гасанов завоевал "серебро" чемпионата мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Азербайджанские борцы вольного стиля завершили мировое первенство с одной серебряной медалью
Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17
1 Августа 18:24
Борьба

Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17 - ОБНОВЛЕНО

Где встретится с представителем Ирана Беньямином Дж.Ашофтехом Майваном
Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции — ФОТО
1 Августа 14:49
Борьба

Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции — ФОТО

Двое представителей сборной стали серебряными призерами, еще двое выиграли "бронзу"
Гусейн Рзазаде завершил выступление на чемпионате мира U17
1 Августа 13:29
Борьба

Гусейн Рзазаде завершил выступление на чемпионате мира U17

Азербайджанский борец проиграл во второй утешительной схватке

Азербайджанский борец выступит в утешительной схватке ЧМ U17
31 Июля 19:53
Борьба

Азербайджанский борец выступит в утешительной схватке ЧМ U17 - ОБНОВЛЕНО

Гусейн Рзазаде сохраняет шансы на бронзовую медаль мирового первенства U17

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
31 Июля 10:55
Азербайджанский футбол

Почему вылетели "Зиря" и "Нефтчи", а "Карабах" опустился в Лигу конференций? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Три разные еврокубковые дуэли выявили общие проблемы азербайджанских клубов
"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
31 Июля 00:52
Азербайджанский футбол

"Карабах" уступил ЦСКА в серии пенальти и продолжит борьбу в Лиге конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга

"Нефтчи" обыграл "Динамо", но вылетел из Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Июля 22:56
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" обыграл "Динамо", но вылетел из Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

После домашнего поражения со счетом 2:4 минимальной победы оказалось недостаточно