Гаджи Алиев: Хотелось, чтобы все наши вольники завоевали медали

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе среди спортсменов до 17 лет Гаджи Алиев заявил, что рассчитывал на более успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, об этом специалист рассказал журналистам.

"Хотелось, чтобы все десять наших борцов вольного стиля завоевали медали. Я приступил к работе за полтора месяца до старта чемпионата мира. Это мой первый опыт в качестве тренера. Добиваться результата как спортсмен и как тренер - совершенно разные вещи. При этом нельзя забывать, что в вольной борьбе, в отличие от греко-римской и женской, очень сильны представители США, Японии и Ирана, поэтому конкуренция здесь значительно выше", - сказал Алиев.

По его словам, команда продолжит усердно работать, чтобы добиться более высоких результатов на следующих мировых первенствах.

"Уверен, что не только Ибрагим Гасанов, но и другие наши борцы добьются успеха. Домашний чемпионат мира немного сказался на ребятах. Я думал, что поддержка болельщиков придаст им уверенности, но вместо этого они испытали сильное волнение", - отметил тренер.