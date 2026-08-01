Гусейн Рзазаде завершил выступление на чемпионате мира U17

Азербайджанский борец вольного стиля Гусейн Рзазаде завершил выступление на проходящем в Баку чемпионате мира U-17.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 48 кг, во второй утешительной схватке уступил американцу Куперу Джошуа со счетом 1:12.

В первой утешительной встрече Рзазаде победил иранца Амирали Фаза — 9:6.

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан представляют 29 спортсменов.