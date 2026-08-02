Борец Ибрагим Гасанов назвал причину проигрыша

Азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов (51 кг), завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира U-17 в Баку, заявил, что не смог выиграть "золото" из-за собственных ошибок.

Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Комментируя свое выступление, Гасанов отметил:

"Без медали я не остался, но выходил на ковер за "золотом". Допустил много ошибок, поэтому и проиграл. К сожалению, остальные наши борцы вольного стиля не смогли завоевать награды. Я хотел выиграть золотую медаль и тем самым заставить каждого из них гордиться собой. К сожалению, осуществить это не удалось. Верю, что на следующих соревнованиях наши результаты будут лучше".