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Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции — ФОТО

Борьба
Новости
1 Августа 2026 14:49
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Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции — ФОТО

Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире памяти Хасана Гемиджи и Газанфера Бильге в Коджаэли.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация борьбы Азербайджана.

В соревнованиях по вольной борьбе Хетаг Карсанов (125 кг) выиграл "серебро", а Рамик Гейбатов (70 кг) стал бронзовым призером.

В греко-римской борьбе два представителя Азербайджана вошли в тройку сильнейших в весовой категории до 130 кг. Сархан Мамедов завоевал "серебро", Бека Канделаки — "бронзу".

Турнир завершится завтра.

İdman.Biz
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