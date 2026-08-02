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Борец Ибрагим Гасанов поборется за "золото" чемпионата мира

Борьба
Новости
2 Августа 2026 10:13
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Борец Ибрагим Гасанов поборется за "золото" чемпионата мира

Азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов (до 51 кг) сегодня поборется за золотую медаль чемпионата мира U17, проходящего в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, на соревнованиях, проходящих на Национальной гимнастической арене, Ибрагим Гасанов в первом поединке победил представителя Грузии Георгия Нариманидзе со счетом 4:2. В четвертьфинале азербайджанский борец одолел индийца Говинда Говинда со счетом 10:3.

В полуфинале Гасанов победил представителя России Ислама Курахмаева со счетом 10:6 и вышел в финал.

Финальная схватка в весовой категории до 51 кг начнется сегодня в 18:00. В поединке за золотую медаль Ибрагим Гасанов встретится с представителем Ирана Беньямином Вайваном.

İdman.Biz
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