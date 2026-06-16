Сильнейшие юные борцы мира соберутся в Баку

В Баку соберутся сильнейшие борцы мира в возрасте до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, столица примет чемпионат мира U-17.

Мировое первенство пройдет в период с 27 июля по 2 августа.