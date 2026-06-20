Азербайджанские пляжные борцы провели схватки на этапе Мировой серии - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанские пляжные борцы продолжают выступление на третьем этапе Мировой серии, который проходит в грузинском Батуми.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 80 кг в группе A Вусал Алиев во втором туре победил представителя Грузии Диего Махарадзе со счетом 3:0.

В той же весовой категории, но в группе B, Сахиб Дадашов во втором поединке уступил грузину Луке Чхитунидзе - 0:2.

В весе до 90 кг в группе B Ашраф Аширов во втором туре одержал победу над французом Матисом Дамьеном Леоном Мейраном - 3:1.

В свою очередь, Ислам Ильясов, выступающий в категории свыше 90 кг в группе B, во втором туре проиграл украинцу Важе Даяури со счетом 0:2.

Ранее Рубаил Ибрагимли, выступающий в весовой категории до 70 кг в группе B, во втором поединке уступил украинцу Алексею Боруте - 0:3.

14:06

В первый соревновательный день Ильгар Назарли (90 кг) в нокаут-раунде уступил греку Йоргосу Цакнакису - 1:2.

Вусал Алиев (80 кг, группа A) в первом туре победил серба Миляна Раича со счетом 3:0, Сахиб Дадашов (80 кг, группа B) одолел француза Уго Хосе Фабьена Куэно - 2:0, а Ашраф Аширов (90 кг, группа B) оказался сильнее грека Йоргиоса Цакнакиса - 4:0.

Ислам Ильясов (+90 кг, группа B) стартовал с поражения от грузина Тедоре Эбаноидзе - 0:1, а Рубаил Ибрагимли (70 кг, группа B) в первом поединке победил пуэрториканца Тайлера Дэвида Ноксона - 4:0.

Отметим, что турнир завершится 21 июня.