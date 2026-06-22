Определились первые финалисты Республиканской спортивной олимпиады школьников по вольной борьбе - ФОТО

На первой в истории Азербайджана Республиканской спортивной олимпиаде школьников определились первые финалисты.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования, совместно организованные Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта, проходят в спортивном зале Азербайджанского технического университета. Всего в турнире принимают участие 168 борцов из различных городов и регионов страны.

В первый соревновательный день определились пары финалистов, которые поборются за золотые медали в пяти весовых категориях по вольной борьбе.

Финальные пары (вольная борьба):

38 кг

Нихад Гараев (Лянкяран) — Мухаммед Гасанли (Сумгайыт)

44 кг

Лятиф Гусейнзаде (Гобустан) — Аббас Гюсюзаде (Гах)

52 кг

Али Раджабов (Гянджа) — Надим Аллахъяров (Гобустан)

62 кг

Гусейн Рагимли (Габала) — Исмаил Ализаде (Гянджа)

75 кг

Ибрагим Мамедов (Агстафа) — Эльвин Гурбанлы