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Определились первые финалисты Республиканской спортивной олимпиады школьников по вольной борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
22 Июня 2026 00:08
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Определились первые финалисты Республиканской спортивной олимпиады школьников по вольной борьбе - ФОТО

На первой в истории Азербайджана Республиканской спортивной олимпиаде школьников определились первые финалисты.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования, совместно организованные Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта, проходят в спортивном зале Азербайджанского технического университета. Всего в турнире принимают участие 168 борцов из различных городов и регионов страны.

В первый соревновательный день определились пары финалистов, которые поборются за золотые медали в пяти весовых категориях по вольной борьбе.

Финальные пары (вольная борьба):

38 кг

Нихад Гараев (Лянкяран) — Мухаммед Гасанли (Сумгайыт)

44 кг

Лятиф Гусейнзаде (Гобустан) — Аббас Гюсюзаде (Гах)

52 кг

Али Раджабов (Гянджа) — Надим Аллахъяров (Гобустан)

62 кг

Гусейн Рагимли (Габала) — Исмаил Ализаде (Гянджа)

75 кг

Ибрагим Мамедов (Агстафа) — Эльвин Гурбанлы

İdman.Biz
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