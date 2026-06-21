Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии в Батуми

В грузинском городе Батуми завершился третий этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях, проходивших 20–21 июня, сборная Азербайджана выступила под руководством главного тренера Ояна Назариани.

В состав нашей команды вошли Рубаил Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов, Вюсал Алиев (оба — 80 кг), Ашраф Аширов, Ильгар Назарли (оба — 90 кг) и Ислам Ильясов (+90 кг). Двоим из них удалось подняться на пьедестал почета.

Блестящий результат в весовой категории до 90 кг показал Ашраф Аширов, став победителем турнира. Этим успехом он повторил свой результат первого этапа Мировой серии, когда также завоевал золотую медаль в аналогичном соревновании в Дананге (Вьетнам).

Еще одну награду в копилку сборной принес Вюсал Алиев, занявший третье место в весовой категории до 80 кг.

Отметим, что на матчах Мировой серии в качестве арбитра справедливость на ковре обеспечивал азербайджанский судья международной категории I-S Башир Исазаде.