Хасрат Джафаров сохранил лидерство в рейтинге спортсменов Азербайджана

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг лучших спортсменов страны за август 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, первую строчку списка с 480 очками сохранил борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров.

Второе место занимает представитель вольной борьбы Георгий Мешвилдишвили, набравший 460 очков. Замыкает первую тройку еще один вольник Арсений Джиоев с 420 очками.

В десятку лучших также вошли Саидджамшид Джафаров (бокс, 400 очков), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 330), Ульви Ганизаде (греко-римская борьба, 300), Нуреддин Новрузов (вольная борьба, 270), Гашим Магомедов (тхэквондо, 270), Хидаят Гейдаров (дзюдо, 270) и Ислам Базарганов (вольная борьба, 265).

Отмечается, что по сравнению с июльским рейтингом изменений в первой десятке не произошло.