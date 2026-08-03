Мария Стадник взяла на себя ответственность за безмедальный ЧМ в Баку

Старший тренер женской сборной Азербайджана по борьбе U17 Мария Стадник взяла на себя ответственность за неудовлетворительные результаты на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, 38-летняя специалистка, являющаяся четырехкратной призеркой летних Олимпийских игр, заявила Report, что осталась недовольна итогами турнира:

"Конечно, полученный результат нас не устраивает. Мы ожидали более высоких результатов, и как старший тренер я полностью беру ответственность на себя. Вместе с тем считаю неправильным оценивать ситуацию только на основании итогов одного соревнования или говорить, что девять спортсменок просто не смогли раскрыть свой потенциал. Подготовка к чемпионату мира - сложный и многогранный процесс. На результат влияет множество факторов: технико-тактическая подготовка, соревновательный опыт, физическое и психологическое состояние, качество тренировочного процесса, а также индивидуальная работа с каждой спортсменкой".

Стадник признала, что в процессе подготовки имелись недостатки:

"Мы провели несколько учебно-тренировочных сборов. Однако теперь очевидно, что для существующего сегодня высокого уровня конкуренции в женской борьбе этой подготовки оказалось недостаточно. Команде необходимы более широкие возможности для участия в международных турнирах, более качественная индивидуальная и техническая подготовка, а также системная работа со спортсменками в течение всего года. Подготовка должна проводиться не только накануне главного соревнования, а продолжаться круглый год".

По ее словам, спортсменки должны извлечь уроки из поражений:

"Я не хочу оправдывать поражения. Напротив, этот чемпионат мира стал для нас важным этапом для проведения серьезного анализа и начала работы над допущенными ошибками. Мы уже четко видим, над какими направлениями необходимо работать".

Стадник выразила уверенность, что на следующих соревнованиях команда выступит сильнее:

"Да, я в это верю. Но считаю, что обещать медали на словах неправильно. Каждый результат может быть только плодом ежедневного, целенаправленного и системного труда".

Она также отметила, что верит в потенциал команды:

"В команде есть талантливые спортсменки и большой потенциал. Сейчас наша главная задача - правильно организовать их подготовку, повысить конкуренцию внутри команды, обеспечить спортсменкам больше международного опыта и значительно улучшить уровень технической подготовки".

В завершение старший тренер назвала чемпионат мира важным уроком для команды:

"Я расцениваю этот чемпионат мира не как окончательный результат, а как очень серьезный урок для нас. Уверена, что если мы сделаем правильные выводы и будем работать системно, то на следующих соревнованиях зрители увидят совершенно другую, более сильную команду".

Женская сборная Азербайджана U17 приняла участие в чемпионате мира в составе девяти спортсменок. Команда завершила турнир в Национальной гимнастической арене без медалей.