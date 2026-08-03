3 Августа 2026
RU

Мария Стадник взяла на себя ответственность за безмедальный ЧМ в Баку

Борьба
Новости
3 Августа 2026 18:07
26
Мария Стадник взяла на себя ответственность за безмедальный ЧМ в Баку

Старший тренер женской сборной Азербайджана по борьбе U17 Мария Стадник взяла на себя ответственность за неудовлетворительные результаты на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, 38-летняя специалистка, являющаяся четырехкратной призеркой летних Олимпийских игр, заявила Report, что осталась недовольна итогами турнира:

"Конечно, полученный результат нас не устраивает. Мы ожидали более высоких результатов, и как старший тренер я полностью беру ответственность на себя. Вместе с тем считаю неправильным оценивать ситуацию только на основании итогов одного соревнования или говорить, что девять спортсменок просто не смогли раскрыть свой потенциал. Подготовка к чемпионату мира - сложный и многогранный процесс. На результат влияет множество факторов: технико-тактическая подготовка, соревновательный опыт, физическое и психологическое состояние, качество тренировочного процесса, а также индивидуальная работа с каждой спортсменкой".

Стадник признала, что в процессе подготовки имелись недостатки:

"Мы провели несколько учебно-тренировочных сборов. Однако теперь очевидно, что для существующего сегодня высокого уровня конкуренции в женской борьбе этой подготовки оказалось недостаточно. Команде необходимы более широкие возможности для участия в международных турнирах, более качественная индивидуальная и техническая подготовка, а также системная работа со спортсменками в течение всего года. Подготовка должна проводиться не только накануне главного соревнования, а продолжаться круглый год".

По ее словам, спортсменки должны извлечь уроки из поражений:

"Я не хочу оправдывать поражения. Напротив, этот чемпионат мира стал для нас важным этапом для проведения серьезного анализа и начала работы над допущенными ошибками. Мы уже четко видим, над какими направлениями необходимо работать".

Стадник выразила уверенность, что на следующих соревнованиях команда выступит сильнее:

"Да, я в это верю. Но считаю, что обещать медали на словах неправильно. Каждый результат может быть только плодом ежедневного, целенаправленного и системного труда".

Она также отметила, что верит в потенциал команды:

"В команде есть талантливые спортсменки и большой потенциал. Сейчас наша главная задача - правильно организовать их подготовку, повысить конкуренцию внутри команды, обеспечить спортсменкам больше международного опыта и значительно улучшить уровень технической подготовки".

В завершение старший тренер назвала чемпионат мира важным уроком для команды:

"Я расцениваю этот чемпионат мира не как окончательный результат, а как очень серьезный урок для нас. Уверена, что если мы сделаем правильные выводы и будем работать системно, то на следующих соревнованиях зрители увидят совершенно другую, более сильную команду".

Женская сборная Азербайджана U17 приняла участие в чемпионате мира в составе девяти спортсменок. Команда завершила турнир в Национальной гимнастической арене без медалей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гаджи Алиев: Хотелось, чтобы все наши вольники завоевали медали
2 Августа 21:50
Борьба

Гаджи Алиев: Хотелось, чтобы все наши вольники завоевали медали

По его словам, команда продолжит усердно работать
Борец Ибрагим Гасанов назвал причину проигрыша
2 Августа 21:05
Борьба

Борец Ибрагим Гасанов назвал причину проигрыша

В финале Ибрагим Гасанов уступил представителю Ирана
Ибрагим Гасанов завоевал "серебро" чемпионата мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
2 Августа 19:20
Борьба

Ибрагим Гасанов завоевал "серебро" чемпионата мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Азербайджанские борцы вольного стиля завершили мировое первенство с одной серебряной медалью
Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17
1 Августа 18:24
Борьба

Ибрагим Гасанов вышел в финал чемпионата мира U17 - ОБНОВЛЕНО

Где встретится с представителем Ирана Беньямином Дж.Ашофтехом Майваном
Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции — ФОТО
1 Августа 14:49
Борьба

Четыре азербайджанских борца завоевали медали на международном турнире в Турции — ФОТО

Двое представителей сборной стали серебряными призерами, еще двое выиграли "бронзу"
Гусейн Рзазаде завершил выступление на чемпионате мира U17
1 Августа 13:29
Борьба

Гусейн Рзазаде завершил выступление на чемпионате мира U17

Азербайджанский борец проиграл во второй утешительной схватке

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
"Реал" поставил Винисиусу ультиматум
31 Июля 20:08
Мировой футбол

"Реал" поставил Винисиусу ультиматум

Мадридский клуб требует определиться с новым контрактом, иначе может рассмотреть продажу игрока
Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"
1 Августа 10:41
Мировой футбол

Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Решение о выходе аргентинца на поле еще не принято