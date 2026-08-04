Азербайджанские борцы завоевали девять медалей на турнире в Турции - ФОТО

Азербайджанские борцы завоевали девять медалей на турнире памяти Хасана Гемиджи и Казанфера Билгена в турецком Коджаэли.

Как сообщает İdman.Biz, во второй соревновательный день представитель вольной борьбы Руслан Абдуллаев победил всех соперников и завоевал золотую медаль в весовой категории до 65 кг. Выступавший в том же весе Муса Агаев стал бронзовым призером.

В греко-римской борьбе победы одержали Руслан Нуруллаев (72 кг) и Тунджай Везирзаде (87 кг). Нихат Мамедли (63 кг) занял третье место.

В первый день турнира вольник Хетаг Карсанов (125 кг) выиграл "серебро", а Рамик Гейбатов (70 кг) — "бронзу". В соревнованиях по греко-римской борьбе Сархан Мамедов стал вторым в весе до 130 кг, а Бека Канделаки — третьим.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с тремя золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.