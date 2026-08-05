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Баку примет чемпионат мира по казахской борьбе

Борьба
Новости
5 Августа 2026 15:03
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Баку примет чемпионат мира по казахской борьбе

Чемпионат мира по казахской борьбе среди взрослых пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся 22–23 августа во Дворце спорта. Организаторами турнира выступят Ассоциация Qazaq Kuresi и Ассоциация национальных видов спорта Азербайджана.

Мужчины и женщины разыграют медали в 16 весовых категориях. Мужские соревнования пройдут в весе до 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг, женские — до 48, 52, 56, 60, 65, 70, 77 и свыше 77 кг.

Каждая страна сможет заявить до восьми спортсменов и одного представителя.

22 августа на ковер выйдут мужчины в категориях до 55, 60, 66 и 74 кг, а также женщины в весе до 48, 52, 56 и 60 кг. Поединки начнутся в 11:00. Церемония открытия состоится в 17:00, после нее пройдут финалы и награждение победителей и призеров.

Во второй день выступят мужчины в категориях до 82, 90, 100 и свыше 100 кг, а также женщины в весе до 65, 70, 77 и свыше 77 кг. Начало соревнований — в 11:00.

Победители и призеры чемпионата мира получат медали, дипломы и денежные премии. К участию приглашены национальные федерации из разных стран.

İdman.Biz
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