Азербайджанец получил должность в Федерации борьбы Турции - ФОТО

Генеральный секретарь Федерации бадминтона Азербайджана Аждар Джафаров получил должность в Федерации борьбы Турции.

Бывший генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана назначен в TGF директором по международному представительству и внешним связям.

По словам Джафарова, предложение он получил еще пять месяцев назад, а окончательное согласие дал в последние дни.

"Меня там знают еще по работе международным судьей и генеральным секретарем. У нас хорошие связи. Когда поступило это предложение, мне пришлось подумать. Но то, что Турция является борцовской страной, повлияло на мое решение. В последние 10 дней я дал согласие на эту работу", - заявил Джафаров prosport.az.

Он отметил, что новая должность не помешает его работе в Федерации бадминтона Азербайджана, поскольку деятельность в Турции будет вестись в дистанционном формате. По его словам, поездки понадобятся только на крупные международные турниры - чемпионаты мира и Европы, Олимпиаду, Европейские игры и рейтинговые соревнования.

Отметим, что Джафаров обладает большим международным опытом в борьбе. В 2011-2016 годах он занимал пост генерального секретаря Федерации борьбы Азербайджана, а также работал судьей международной категории. В феврале этого года он был назначен генеральным секретарем Федерации бадминтона Азербайджана.