Завершились соревнования по борьбе в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников - ФОТО

Завершились соревнования по борьбе в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в последний день турнира в спортивном зале Азербайджанского технического университета определились медалисты по греко-римской борьбе.
Победители и призеры были выявлены в весовых категориях 41, 48, 57, 68 и 85 кг.
41 кг:
Гаджи Гусейнзаде (Лянкяран)
Умид Агамамедов (УГИМ-2)
Агакиши Багиев (Масаллы), Али Исмаилзаде (Евлах)
48 кг:
Паша Аслан (УГИМ-2)
Али Зульфугарлы (Шуша, УГИМ)
Азер Теймуров (Масаллы), Эмин Ибрагимов (Сабирабад)
57 кг:
Юсиф Мамедов (Балакен)
Мовлуд Мустафаев (РОИЛ)
Нариман Джафарзаде (Лянкяран), Афаддин Аманов (Зангилан)
68 кг:
Мурад Новруззаде (УГИМ-10)
Юсиф Садыгов (Сумгайыт)
Саид Назаров (Джалилабад), Ибрагим Гасанов (Лянкяран)
85 кг:
Исмаил Мамедов (Зангилан)
Тамерлан Мамедов (Шамкир)
Гусейн Шукюров (Масаллы), Эшгин Рухани (Шуша, УГИМ)
По итогам трехдневных соревнований по греко-римской борьбе первое место в командном зачете занял УГИМ-2, набравший 120 очков. Зангилан стал вторым с 91 очком, а РОИЛ расположился на третьей позиции с 88 очками.
Напомним, что первый в истории Азербайджана мультиспортивный турнир проходит при совместной организации Министерства науки и образования и Министерства молодежи и спорта, а также при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо".