Завершились соревнования по борьбе в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников - ФОТО

Завершились соревнования по борьбе в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в последний день турнира в спортивном зале Азербайджанского технического университета определились медалисты по греко-римской борьбе.

Победители и призеры были выявлены в весовых категориях 41, 48, 57, 68 и 85 кг.

41 кг:

Гаджи Гусейнзаде (Лянкяран)

Умид Агамамедов (УГИМ-2)

Агакиши Багиев (Масаллы), Али Исмаилзаде (Евлах)

48 кг:

Паша Аслан (УГИМ-2)

Али Зульфугарлы (Шуша, УГИМ)

Азер Теймуров (Масаллы), Эмин Ибрагимов (Сабирабад)

57 кг:

Юсиф Мамедов (Балакен)

Мовлуд Мустафаев (РОИЛ)

Нариман Джафарзаде (Лянкяран), Афаддин Аманов (Зангилан)

68 кг:

Мурад Новруззаде (УГИМ-10)

Юсиф Садыгов (Сумгайыт)

Саид Назаров (Джалилабад), Ибрагим Гасанов (Лянкяран)

85 кг:

Исмаил Мамедов (Зангилан)

Тамерлан Мамедов (Шамкир)

Гусейн Шукюров (Масаллы), Эшгин Рухани (Шуша, УГИМ)

По итогам трехдневных соревнований по греко-римской борьбе первое место в командном зачете занял УГИМ-2, набравший 120 очков. Зангилан стал вторым с 91 очком, а РОИЛ расположился на третьей позиции с 88 очками.

Напомним, что первый в истории Азербайджана мультиспортивный турнир проходит при совместной организации Министерства науки и образования и Министерства молодежи и спорта, а также при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо".