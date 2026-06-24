В Баку определились первые чемпионы Олимпиады школьников по греко-римской борьбе

В рамках впервые проводимой в Азербайджане Республиканской спортивной олимпиады школьников определились первые победители соревнований по греко-римской борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, турнир проходит в спортивном зале Азербайджанского технического университета при совместной организации Министерства науки и образования и Министерства молодежи и спорта, а также при поддержке Операционной компании Baku City Circuit и профильных спортивных федераций.

В четвертый день соревнований 115 юных спортсменов боролись за выход в финал в весовых категориях до 41, 48, 57, 68 и 85 кг.

Вечерняя программа определила обладателей медалей в весах до 38, 44, 52, 62 и 75 кг.

Победителями турнира стали:

38 кг - Агил Аббасов

44 кг - Фарид Агаев

52 кг - Гасан Байрамлы

62 кг - Исмаил Мамедов

75 кг - Анар Гусейнли

Серебряные медали завоевали соответственно Абульфаз Мехтиев, Джахир Ахмедов, Зейд Сулейманлы, Агакерим Джафарли и Мухаммедали Алиев.

Бронзовыми призерами стали Руслан Фаталиев, Беюкага Гулизаде, Камран Дашдамиров, Имран Бунятли, Вагиф Гамбаров, Нихад Шахбазов, Расул Аббасзаде, Джасур Джавадзаде, Юсиф Новрузов и Абдуррахман Исаев.

Соревнования продолжаются, а в оставшихся весовых категориях борьба за медали еще впереди.