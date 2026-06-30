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Азербайджанские борцы на поясах завоевали 29 медалей на чемпионате мира - ФОТО

Борьба
Новости
30 Июня 2026 12:43
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Азербайджанские борцы на поясах завоевали 29 медалей на чемпионате мира - ФОТО

В Республике Татарстан состоялись чемпионат мира по борьбе на поясах в дисциплинах корэш (классический), корэш (пляжный) и кыргыз курош (вольный), а также Кубок мира по белбогли курашу (узбекская борьба), сообщает İdman.Biz со ссылкой на на пресс-службу Министерства молодежи и спорта.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 32 стран мира. Азербайджанские борцы успешно выступили на мировом первенстве, завоевав в общей сложности 29 медалей: 4 золотые, 13 серебряных и 12 бронзовых.

Кроме того, сборная Азербайджана стала серебряным призером чемпионата мира в командном зачете по классическому корэшу.

В соревнованиях по классическому корэшу среди юниоров серебряные медали завоевали Мурад Мехтиев (60 кг), Ренат Хейиров (70 кг) и Эмиль Абасов (90 кг).

Среди взрослых серебряными призерами стали Ширинхан Аскерли (65 кг), Ариз Гусейнов (70 кг), Халил Мурзаев (80 кг) и Низами Гафаров (130 кг). Бронзовые награды выиграли Нухан Музаффаров (60 кг), Эмрах Исмайылов (90 кг) и Абдулла Шариф (100 кг).

На чемпионате мира по пляжному корэшу Эльнур Абдуллаев (60 кг) завоевал золотую медаль, Хайям Абдуллаев (80 кг) стал серебряным призером, а Садыг Агамалиев (130 кг) поднялся на третью ступень пьедестала.

В турнире по кыргыз курошу среди взрослых золото выиграл Ариз Гусейнов (72 кг). Серебряные медали завоевали Хайям Абдуллаев (78 кг) и Эмрах Исмайылов (90 кг), а бронзовыми призерами стали Нухан Музаффаров (60 кг), Ширинхан Аскерли (66 кг) и Абдулла Шариф (96 кг).

Среди юниоров в кыргыз куроше чемпионом мира стал Эмиль Абасов (свыше 80 кг), а Ренат Хейиров (70 кг) завоевал бронзовую медаль.

İdman.Biz
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