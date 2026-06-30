На чемпионате Азербайджана по пляжной борьбе установлен рекорд

В Баку состоялся чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, турнир собрал рекордное число участников - 131 борца, которые соревновались в четырех весовых категориях.

Победителями чемпионата стали:

60 кг - Омар Зейналов

70 кг - Рашад Алиев

80 кг - Руслан Велиев

90 кг - Эльвин Гаджигулиев

Серебряные медали завоевали Алирза Гейбатлы (60 кг), Омар Демиргаяев (70 кг), Омар Алиев (80 кг) и Эльвин Наджафзаде (90 кг).

Бронзовыми призерами стали Ильяс Агазаде (60 кг), Эльджан Талибзаде (70 кг), Яшар Мамедов (80 кг) и Раиль Халыгов (90 кг).

Отметим, что 30 июня состоится чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе среди мужчин и девушек до 17 лет.