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На чемпионате Азербайджана по пляжной борьбе установлен рекорд

Борьба
Новости
30 Июня 2026 01:30
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На чемпионате Азербайджана по пляжной борьбе установлен рекорд

В Баку состоялся чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, турнир собрал рекордное число участников - 131 борца, которые соревновались в четырех весовых категориях.

Победителями чемпионата стали:

60 кг - Омар Зейналов

70 кг - Рашад Алиев

80 кг - Руслан Велиев

90 кг - Эльвин Гаджигулиев

Серебряные медали завоевали Алирза Гейбатлы (60 кг), Омар Демиргаяев (70 кг), Омар Алиев (80 кг) и Эльвин Наджафзаде (90 кг).

Бронзовыми призерами стали Ильяс Агазаде (60 кг), Эльджан Талибзаде (70 кг), Яшар Мамедов (80 кг) и Раиль Халыгов (90 кг).

Отметим, что 30 июня состоится чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе среди мужчин и девушек до 17 лет.

İdman.Biz

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