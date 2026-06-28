Талех Мамедов: "Республиканская олимпиада имеет огромное значение"

Старший тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет (U15) Талех Мамедов высоко оценил проведение Республиканской спортивной олимпиады школьников. В интервью пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана специалист отметил, что эти соревнования, впервые организованные среди школ, имеют важнейшее значение для молодых атлетов, сообщает İdman.Biz.

Основная задача турнира — просмотр резерва для национальной команды. Мамедов подчеркнул, что главная цель тренерского штаба на этих стартах — отследить 15-летних подростков, выявить перспективных и результативных борцов, чтобы в дальнейшем привлечь их в состав сборной.

По мнению наставника, высокая частота подобных турниров напрямую влияет на прогресс юных спортсменов.

"Чем больше будет проводиться таких соревнований, тем лучше для наших спортсменов. На этих турнирах наши дети набираются опыта, а мы видим их ошибки. До следующих соревнований мы работаем над тем, чтобы устранить эти недочеты. Благодаря этому и школам становится немного легче работать перед чемпионатом Азербайджана и зарубежными турнирами", — подчеркнул старший тренер.

Специалист также обратил внимание на психологический аспект соревнований, отметив, что турнир приносит пользу всем участникам без исключения. По его словам, для победителей этот успех служит огромной мотивацией, а для проигравших — ценным опытом, ведь на поражении жизнь не заканчивается, а главным остается развитие спортсменов.

В завершение Талех Мамедов выразил признательность структурам, организовавшим масштабное мероприятие.

"Труд руководства федерации в организации соревнований на высоком уровне очевиден. Я благодарю Федерацию борьбы Азербайджана, Министерство науки и образования и Министерство молодежи и спорта. Проведение таких соревнований приносит огромную пользу спортивным успехам нашей страны. В будущем наши дети будут бороться на международной арене более бдительными и подготовленными", — резюмировал Мамедов.