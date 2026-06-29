Парвин Пириев: "Чемпионат мира U-17 выявит будущих звезд"

Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который пройдет в Баку, окажется в центре внимания борцовской общественности.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Парвин Пириев.

"Чемпионат мира U-17, который пройдет в Баку, будет в центре внимания борцовской общественности. Этот турнир имеет особое значение с точки зрения выявления талантливых спортсменов будущего. Именно в этом возрасте уже начинается отбор будущих талантливых спортсменов. Поэтому внимание борцовской и спортивной общественности будет приковано к этому чемпионату. Здесь можно увидеть будущих звезд и оценить их потенциал", — цитирует Пириева АЗЕРТАДЖ.

Пириев подчеркнул, что проведение турнира в Азербайджане имеет особое значение.

"Азербайджан — страна борьбы, и этот вид спорта является неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Проведение такого престижного турнира — важное событие как с точки зрения реализации государственной спортивной политики, так и с точки зрения представления нашей страны на международной арене", — заявил генсек федерации.

Он также отметил, что чемпионат мира станет хорошей возможностью для молодых тренеров проявить себя.

"В этой команде мы дали шанс талантливым молодым тренерам. Такие титулованные спортсмены, как Мария Стадник в женской борьбе, Гаджи Алиев в вольной борьбе и Рафик Гусейнов в греко-римской борьбе, уже работают тренерами. Это будет их первый чемпионат мира в качестве тренеров, и турнир станет для них серьезным испытанием. Нам самим очень интересно, как они проявят себя в этой роли", — сказал Пириев.

Представитель федерации добавил, что результаты на юношеском уровне важны, однако главная цель — подготовка сильных спортсменов для будущего.

"В любом виде спорта результат всегда имеет большое значение. Такова природа спорта. Но приоритет — подготовить талантливых борцов для взрослой национальной команды и обеспечить их здоровый переход на этот уровень как физически, так и психологически. Кроме того, одна из наших главных целей — проверить их техническую и физическую подготовку в условиях международной конкуренции, определить слабые стороны по сравнению с соперниками и подготовить их к более крупным турнирам в будущем", — подчеркнул он.

Напомним, чемпионат мира U17 пройдет с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.