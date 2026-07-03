Азербайджанский боец выиграл турнир по муай-тай в Таиланде - ФОТО

Азербайджанский боец Мирмехди Мириев стал победителем турнира Patong Fight Night-2 по муай-тай, который прошел на острове Пхукет в Таиланде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, спортсмен выступал в весовой категории до 70 кг.

В финальном поединке Мириев встретился с представителем Австралии Джеймсом Вегаром.

Азербайджанский боец нокаутировал соперника в четвертом раунде и стал чемпионом турнира.

Благодаря этой победе Мирмехди Мириев также завоевал чемпионский пояс.