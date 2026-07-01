Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжной борьбе

В Парке Европейских игр (EGP Arena) завершился чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе. Во второй, финальный день соревнований за медали боролись 90 спортсменов, сообщает İdman.Biz.
Турнир проходил по смешанной системе: сначала участники соревновались на выбывание (нокаут-система), после чего были разделены на группы. Борцы, занявшие первые два места в своих группах, вышли в стадию плей-офф, где, начиная с 1/4 и 1/2 финала, определили победителей и призеров чемпионата.
Итоговые результаты соревнований:
Девушки U17 (До 17 лет)
45 кг:
1. Гюльнар Агададашева
2. Гюлай Хасмамедова
3. Вафа Оруджева
55 кг:
1. Гюнель Керимли
2. Ягмур Меликли
3. Айша Джаббарова
65 кг:
1. Фидан Бабаева
2. Ягмур Исмаилзаде
3. Мадина Гасымова
Мужчины
70 кг:
1. Рюбаил Ибрагимли
2. Ибрагим Мусаев
3. Имамгусейн Набиев
80 кг:
1. Джавид Нифтализаде
2. Муршуд Гусейнов
3. Тейран Алиев
90 кг:
1. Рамиз Гасанов
2. Фарид Джаббаров
3. Насиб Исаев
+90 кг:
1. Джамал Фейзиев
2. Ислам Ильясов
3. Раван Мусаев