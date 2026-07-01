Определились победители чемпионата Азербайджана по пляжной борьбе

В Парке Европейских игр (EGP Arena) завершился чемпионат Азербайджана по пляжной борьбе. Во второй, финальный день соревнований за медали боролись 90 спортсменов, сообщает İdman.Biz.

Турнир проходил по смешанной системе: сначала участники соревновались на выбывание (нокаут-система), после чего были разделены на группы. Борцы, занявшие первые два места в своих группах, вышли в стадию плей-офф, где, начиная с 1/4 и 1/2 финала, определили победителей и призеров чемпионата.

Итоговые результаты соревнований:

Девушки U17 (До 17 лет)

45 кг:

1. Гюльнар Агададашева

2. Гюлай Хасмамедова

3. Вафа Оруджева

55 кг:

1. Гюнель Керимли

2. Ягмур Меликли

3. Айша Джаббарова

65 кг:

1. Фидан Бабаева

2. Ягмур Исмаилзаде

3. Мадина Гасымова

Мужчины

70 кг:

1. Рюбаил Ибрагимли

2. Ибрагим Мусаев

3. Имамгусейн Набиев

80 кг:

1. Джавид Нифтализаде

2. Муршуд Гусейнов

3. Тейран Алиев

90 кг:

1. Рамиз Гасанов

2. Фарид Джаббаров

3. Насиб Исаев

+90 кг:

1. Джамал Фейзиев

2. Ислам Ильясов

3. Раван Мусаев