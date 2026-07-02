Чемпионат мира по борьбе в Баку: для участия зарегистрировалось более 650 спортсменов

С 27 июля по 2 августа в Баку пройдет чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U17). Престижные соревнования, которые примет Национальная гимнастическая арена, вызывают огромный международный интерес.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, на данный момент для участия в турнире зарегистрировалось уже более 650 борцов из разных стран мира. В общей сложности в рамках мирового первенства столицу Азербайджана прибудут более 1000 зарубежных гостей.

Программу чемпионата в первые дни откроют поединки по греко-римской борьбе, после чего на ковер выйдут девушки. В заключительные дни соревнований определятся победители и призеры в вольной борьбе.

Ежедневно предварительные схватки будут стартовать в 10:30, а финальный блок и борьба за медали — в 18:00. Торжественная церемония открытия чемпионата мира состоится 27 июля в 17:15.