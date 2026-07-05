В Мингячевире открыли новый зал для борьбы - ФОТО

В Мингячевире состоялось официальное открытие нового зала для вольной борьбы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, открытие спортивного объекта стало очередным шагом в реализации программы по развитию борьбы в регионах и укреплению спортивной инфраструктуры страны.

По инициативе Центрального армейского спортивного клуба (ЦАСК) 1 ноября 2025 года в средней школе №18 Мингячевира было открыто отделение вольной борьбы. Под руководством тренера Анара Байрамова всего за несколько месяцев число юных спортсменов, регулярно посещающих тренировки, достигло 100 человек.

Федерация борьбы Азербайджана оснастила новый зал борцовским ковром и другим необходимым спортивным оборудованием.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмайлов, начальник спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, руководитель ЦАСК Вугар Аскеров, вице-президенты Федерации борьбы Азербайджана Намик Абдуллаев и Фарид Мансуров, генеральный секретарь федерации Парвин Пириев, член Комитета по этике и дисциплине Фирдовси Умудов, а также представители спортивной общественности Центрально-Аранского региона.

Гости ознакомились с условиями, созданными в новом зале, пообщались с юными спортсменами и отметили высокий потенциал Мингячевира как одного из центров развития спорта в Азербайджане. Также были обсуждены дальнейшие шаги по совершенствованию спортивной инфраструктуры города.