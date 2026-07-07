Азербайджанские борцы завоевали три медали на молодежном чемпионате Европы

В Скопье, столице Северной Македонии, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U20). Во второй день соревнований три члена сборной Азербайджана по греко-римской борьбе поднялись на пьедестал почета, сообщает İdman.Biz.

Эмин Джавадлы (55 кг) стал чемпионом Европы, одержав в финале досрочную победу на туше над армянским борцом Эдгаром Петросяном.

Еще двое азербайджанских борцов завоевали серебряные медали. Джавидан Нехматов (77 кг) в решающем поединке уступил представителю Армении Самвелу Тертеряну (0:4), а Орхан Гаджиев (877 кг) в финале проиграл россиянину Михаилу Шкарину (0:10).

В поединке за бронзовую медаль Мусейиб-Казым Гусейн (130 кг) встретился с турком Узейиром Бостаном. Встреча завершилась со счетом 1:1, но из-за принципа первого набранного очка победа и медаль достались сопернику.