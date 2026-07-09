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Гюнай Гурбанова завоевала "серебро" чемпионата Европы

Борьба
Новости
9 Июля 2026 22:14
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Гюнай Гурбанова завоевала "серебро" чемпионата Европы

В Скопье, столице Северной Македонии, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет (U20).

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) в финальном поединке уступила представительнице Швеции Карин Самуэльссон со счетом 2:10. Таким образом, Гурбанова выиграла серебряную медаль чемпионата.

Другая наша представительница, Рузанна Мамедова (62 кг), одержала досрочную победу на туше над Барбарой Багер из Венгрии и успешно вышла в финал.

Захра Керимзаде (72 кг) в полуфинале уступила литовской спортсменке Грете Тверските со счетом 2:3 и завтра поборется за бронзовую медаль.

İdman.Biz
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