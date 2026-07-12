Обнародован предварительный состав сборных Азербайджана на ЧМ по борьбе в Баку

Обнародован предварительный состав сборных Азербайджана на чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

Как сообщает İdman.Biz, на данный момент в заявку национальных команд вошли 29 борцов. Азербайджан будет представлен в соревнованиях по вольной, женской и греко-римской борьбе.

Состав сборной Азербайджана по вольной борьбе:

Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Эльджан Гасанов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг), Хаким Тагиев (110 кг).

Состав женской сборной Азербайджана:

Гюльханым Ширинова (40 кг), Марьям Амралы (43 кг), Нурай Джафарли (46 кг), Хадиджа Гурбанзаде (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Ульвия Мусаева (57 кг), Фидан Бабаева (61 кг), Рана Нуриева (65 кг), Симура Абдуллаева (69 кг).

Состав сборной Азербайджана по греко-римской борьбе:

Али Джавадлы (45 кг), Омар Салманов (48 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг), Гурбан Маджнунов (55 кг), Эльмир Черказов (60 кг), Орхан Хабибли (65 кг), Али Мамедов (71 кг), Исфахан Гасанов (80 кг), Зохраб Сафаров (92 кг), Магомед Мустафаев (110 кг).

Окончательный состав сборных будет утвержден ближе к началу мирового первенства.