12 Июля 2026
RU

Обнародован предварительный состав сборных Азербайджана на ЧМ по борьбе в Баку

Борьба
Новости
12 Июля 2026 11:59
18
Обнародован предварительный состав сборных Азербайджана на ЧМ по борьбе в Баку

Обнародован предварительный состав сборных Азербайджана на чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

Как сообщает İdman.Biz, на данный момент в заявку национальных команд вошли 29 борцов. Азербайджан будет представлен в соревнованиях по вольной, женской и греко-римской борьбе.

Состав сборной Азербайджана по вольной борьбе:

Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Эльджан Гасанов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг), Хаким Тагиев (110 кг).

Состав женской сборной Азербайджана:

Гюльханым Ширинова (40 кг), Марьям Амралы (43 кг), Нурай Джафарли (46 кг), Хадиджа Гурбанзаде (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Ульвия Мусаева (57 кг), Фидан Бабаева (61 кг), Рана Нуриева (65 кг), Симура Абдуллаева (69 кг).

Состав сборной Азербайджана по греко-римской борьбе:

Али Джавадлы (45 кг), Омар Салманов (48 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг), Гурбан Маджнунов (55 кг), Эльмир Черказов (60 кг), Орхан Хабибли (65 кг), Али Мамедов (71 кг), Исфахан Гасанов (80 кг), Зохраб Сафаров (92 кг), Магомед Мустафаев (110 кг).

Окончательный состав сборных будет утвержден ближе к началу мирового первенства.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧЕ в Скопье: Фархад Сулейманлы завоевал "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
11 Июля 22:40
Борьба

ЧЕ в Скопье: Фархад Сулейманлы завоевал "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Ранее Гаджи Керимов удостоился "золота"
Рузанна Мамедова стала трехкратной чемпионкой Европы
10 Июля 22:11
Борьба

Рузанна Мамедова стала трехкратной чемпионкой Европы

Азербайджанская спортсменка уверенно победила в финале представительницу Турции

Азербайджанский борец вышел в финал Евро
10 Июля 20:45
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал Евро

Гаджи Керимов уверенно победил российского соперника в полуфинале

Гюнай Гурбанова завоевала "серебро" чемпионата Европы
9 Июля 22:14
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "серебро" чемпионата Европы

Рузанна Мамедова вышла в финал
Джавадов и Алиев стали бронзовыми призерами Евро
9 Июля 00:02
Борьба

Джавадов и Алиев стали бронзовыми призерами Евро

Сборная Азербайджана довела число наград до пяти

Гюнай Гурбанова вышла в финал молодежного Евро
8 Июля 21:38
Борьба

Гюнай Гурбанова вышла в финал молодежного Евро

Молодежный чемпионат Европы по борьбе завершится 12 июля

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал