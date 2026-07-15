Рафик Гусейнов: "Наша команда находится на оптимальном уровне подготовки"

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе среди юношей продолжает подготовку к чемпионату мира U-17, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

Как сообщает İdman.Biz, старший тренер команды Рафик Гусейнов подвел итоги тренировочного процесса и рассказал о готовности сборной к главному старту сезона.

"После чемпионата Азербайджана мы провели несколько учебно-тренировочных сборов. Подготовку начали в Шамахы, затем отправились на сбор в Бухару (Узбекистан), где также определили состав для участия в Кубке Победы, прошедшем в Турции. Борцы, успешно выступившие на этом турнире, вошли в состав команды на чемпионат Европы. После континентального первенства мы проводим уже третий этап подготовки. Заключительный сбор позволит команде выйти на пик формы", - цитирует Гусейнова пресс-служба Федерации борьбы Азербайджана.

По его словам, национальная команда подходит к домашнему мировому первенству практически в оптимальном состоянии.

"Наша команда находится на оптимальном уровне подготовки. Небольшие травмы не создают серьезных проблем. До чемпионата мира мы в общей сложности проведем 10 учебно-тренировочных сборов. Федерация борьбы Азербайджана организовала подготовку на самом высоком уровне и оказала нам максимальную поддержку", - подчеркнул специалист.