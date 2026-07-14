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Оян Назариани успешно завершил первый этап международной программы в Токио - ФОТО

Борьба
Новости
14 Июля 2026 18:30
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Оян Назариани успешно завершил первый этап международной программы в Токио - ФОТО

Тренер Федерации борьбы Азербайджана и инструктор Объединенного мира борьбы (UWW) Оян Назариани успешно завершил первый очный этап программы Международной академии развития тренеров при Японском университете спортивной науки (NCDA - NSSU ICCE Coach Developer Academy). Мероприятие прошло в столице Японии, Токио.

Как сообщает İdman.Biz, участие Ояна Назариани в этой программе стало возможным благодаря поддержке Национального олимпийского комитета Азербайджана и программы "Олимпийская солидарность" Международного олимпийского комитета. В ходе обучения специалист освоил передовой международный опыт и углубил знания в области подготовки и повышения квалификации тренерских кадров.

Следующий этап образовательной программы будет продолжен в онлайн-формате.

İdman.Biz
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