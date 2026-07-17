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Азербайджанская спортсменка впервые в карьере завоевала медаль рейтингового турнира

Борьба
Новости
17 Июля 2026 22:25
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Азербайджанская спортсменка впервые в карьере завоевала медаль рейтингового турнира

Азербайджанская спортсменка Биргюль Солтанова завоевала бронзовую медаль рейтингового турнира по борьбе, который проходит в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, представительница Азербайджана, выступающая в весовой категории до 65 кг, стартовала с победы над румынкой Марией Панциру со счетом 13:5, однако в четвертьфинале уступила американке Рис Ларраменди - 4:6.

В схватке за бронзовую медаль Солтанова одержала досрочную победу на туше над канадкой Мики Роуботтом и впервые в карьере поднялась на пьедестал рейтингового турнира.

В весовой категории до 68 кг Нигяр Мирзазаде проиграла двукратной чемпионке Европы из Турции Несрин Баше (0:10), а дебютировавший в соревнованиях по греко-римской борьбе Мухаммед Шукюрзаде (67 кг) уступил в 1/8 финала хорвату Доминику Этлингеру со счетом 0:9.

İdman.Biz
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