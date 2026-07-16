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Гиорги Мешвилдишвили начал турнир в Будапеште с победы

Борьба
Новости
16 Июля 2026 14:11
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Гиорги Мешвилдишвили начал турнир в Будапеште с победы

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Гиорги Мешвилдишвили успешно стартовал на рейтинговом турнире в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 125 кг борец победил поляка Роберта Барана со счетом 2:0 в квалификационном раунде.

В 1/8 финала Мешвилдишвили встретится с представителем США Деметриусом Томасом.

В женской борьбе Гюльтекин Ширинова, выступающая в категории до 55 кг, уступила украинке Наталии Кливчуцкой. Азербайджанская спортсменка попадет в утешительный раунд, если ее соперница выйдет в финал. В четвертьфинале Кливчуцка встретится с казахстанкой Айнур Ашимовой.

Джабраил Гаджиев начнет выступление в категории до 79 кг непосредственно с четвертьфинала, где его соперником станет Шамсат Таир из Казахстана.

В весе до 92 кг Али Цокаев встретится в 1/8 финала с американцем Дастином Плоттом. Осман Нурмагомедов в категории до 97 кг проведет первую схватку против поляка Збигнева Барановского.

В первый соревновательный день Ислам Базарганов, Нуреддин Новрузов и Кенан Гейбатов проиграли схватки за бронзовые медали. Таким образом, сборная Азербайджана завершила день без наград.

В следующие дни на ковер также выйдут представительницы женской сборной Наргиз Самедова, Асмар Джанкуртаран, Жаля Алиева, Биргюль Солтанова и Нигяр Мирзазаде.

В греко-римской борьбе Азербайджан представят Эльмир Алиев, Мурад Мамедов, Сакит Гулиев, Магомед Шукюрзаде и Ариф Нифтуллаев.

Заключительный в 2026 году турнир рейтинговой серии проходит в Будапеште 15-19 июля.

İdman.Biz
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