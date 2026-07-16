Гиорги Мешвилдишвили начал турнир в Будапеште с победы

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Гиорги Мешвилдишвили успешно стартовал на рейтинговом турнире в Будапеште.
Как сообщает İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 125 кг борец победил поляка Роберта Барана со счетом 2:0 в квалификационном раунде.
В 1/8 финала Мешвилдишвили встретится с представителем США Деметриусом Томасом.
В женской борьбе Гюльтекин Ширинова, выступающая в категории до 55 кг, уступила украинке Наталии Кливчуцкой. Азербайджанская спортсменка попадет в утешительный раунд, если ее соперница выйдет в финал. В четвертьфинале Кливчуцка встретится с казахстанкой Айнур Ашимовой.
Джабраил Гаджиев начнет выступление в категории до 79 кг непосредственно с четвертьфинала, где его соперником станет Шамсат Таир из Казахстана.
В весе до 92 кг Али Цокаев встретится в 1/8 финала с американцем Дастином Плоттом. Осман Нурмагомедов в категории до 97 кг проведет первую схватку против поляка Збигнева Барановского.
В первый соревновательный день Ислам Базарганов, Нуреддин Новрузов и Кенан Гейбатов проиграли схватки за бронзовые медали. Таким образом, сборная Азербайджана завершила день без наград.
В следующие дни на ковер также выйдут представительницы женской сборной Наргиз Самедова, Асмар Джанкуртаран, Жаля Алиева, Биргюль Солтанова и Нигяр Мирзазаде.
В греко-римской борьбе Азербайджан представят Эльмир Алиев, Мурад Мамедов, Сакит Гулиев, Магомед Шукюрзаде и Ариф Нифтуллаев.
Заключительный в 2026 году турнир рейтинговой серии проходит в Будапеште 15-19 июля.