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Сборные Азербайджана по борьбе продолжают подготовку в различных регионах страны

Борьба
Новости
5 Июня 2026 18:59
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Сборные Азербайджана по борьбе продолжают подготовку в различных регионах страны

Сборные Азербайджана по борьбе продолжают учебно-тренировочные сборы в различных регионах страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, национальные команды ведут подготовку к предстоящим международным соревнованиям.

Сборные U17 по вольной и греко-римской борьбе готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Баку. Вольники проводят сбор в Хачмазском олимпийском спортивном комплексе с 24 мая по 6 июня. Команда по греко-римской борьбе тренируется в Гейгельском олимпийском спортивном комплексе, где сбор продлится с 1 по 11 июня.

Сборные U20 также проводят подготовку к чемпионату Европы, который состоится с 6 по 12 июля в Скопье. Обе команды начали сборы в Гейгельском олимпийском спортивном комплексе 1 июня и завершат их 12 июня.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе среди взрослых завтра начнет подготовку в Шамахинском олимпийском спортивном комплексе.

Сбор носит подготовительный характер к последнему рейтинговому турниру года, который пройдет с 15 по 19 июля в Будапеште. Подготовка продлится до 20 июня.

Напомним, что чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

İdman.Biz
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