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В Федерации борьбы Азербайджана обсудили медицинское обеспечение спортсменов

Борьба
Новости
3 Июня 2026 19:50
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В Федерации борьбы Азербайджана обсудили медицинское обеспечение спортсменов

В Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) состоялось очередное заседание медицинского отдела.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ФБА Парвин Пириев, заместитель генерального секретаря Айдан Мамедгасанова, менеджер лаборатории спортивных медицинских исследований Азербайджанской спортивной академии Рауф Алиев, а также медицинский персонал федерации.

В ходе встречи были обсуждены важные вопросы, связанные с охраной здоровья спортсменов и совершенствованием медицинского обслуживания. Одними из главных тем повестки стали организация процесса витаминизации, протоколирование применения витаминов и распределение обязанностей в этом направлении.

Кроме того, участники заседания обменялись мнениями по поводу подготовки к запуску физиотерапевтического центра, который будет функционировать в рамках сотрудничества с Азербайджанской спортивной академией. Также были обсуждены механизм работы центра и его основные принципы деятельности.

Особое внимание на встрече уделили профилактике травм у борцов, организации лечения и реабилитации, усилению медицинского контроля и другим актуальным вопросам.

По итогам обсуждений участники выдвинули ряд предложений, определили направления дальнейшей деятельности и приняли соответствующие решения.

İdman.Biz
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