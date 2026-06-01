1 Июня 2026
Азербайджан сыграет с Казахстаном в 1/8 финала чемпионата Европы

1 Июня 2026 09:42
Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет матч 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Эльшада Гулиева встретится со сборной Казахстана.

Матч состоится на арене Tipos Arena и начнется в 23:59.

Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет с сильнейшей командой пары Чехия - Черногория.

Сегодня также состоятся другие матчи 1/8 финала: Румыния - Австрия, Греция - Сербия и Чехия - Черногория.

Напомним, что сборная Азербайджана уверенно преодолела групповой этап. Команда одержала три победы подряд, обыграв Австрию (1:0), Италию (3:2) и Францию (3:2), и с девятью очками заняла первое место в группе F.

Сборная Казахстана вышла в плей-офф со второго места в своей группе.

Отметим, что действующим чемпионом Европы является сборная Румынии, а нынешний турнир завершится 4 июня.

