Голкипер "Сабаха" покинул молодежную сборную Азербайджана

31 Мая 2026 09:50
В составе молодежной сборной Азербайджана по футболу произошли изменения перед учебно-тренировочным сбором в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, вратарь "Сабаха" Реван Мирзамамедов покинул расположение команды из-за травмы.

Вместо него в состав U-21 вызван голкипер "Нефтчи" Нуразиз Азизов.

Напомним, молодежная сборная Азербайджана собралась в Баку 28 мая, а с 31 мая по 10 июня проведет тренировочный сбор в турецкой Испарте.

В рамках подготовки команда сыграет два товарищеских матча: 6 июня против Бахрейна, а 9 июня - против сборной Кыргызстана U-21.

