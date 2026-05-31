Голкипер "Сабаха" покинул молодежную сборную Азербайджана

В составе молодежной сборной Азербайджана по футболу произошли изменения перед учебно-тренировочным сбором в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, вратарь "Сабаха" Реван Мирзамамедов покинул расположение команды из-за травмы.

Вместо него в состав U-21 вызван голкипер "Нефтчи" Нуразиз Азизов.

Напомним, молодежная сборная Азербайджана собралась в Баку 28 мая, а с 31 мая по 10 июня проведет тренировочный сбор в турецкой Испарте.

В рамках подготовки команда сыграет два товарищеских матча: 6 июня против Бахрейна, а 9 июня - против сборной Кыргызстана U-21.