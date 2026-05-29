29 Мая 2026
RU

"Милли" провели тренировку перед выездом в Австрию - ФОТО/ВИДЕО

Национальная сборная
Новости
29 Мая 2026 12:13
16
"Милли" провели тренировку перед выездом в Австрию - ФОТО/ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу продолжает подготовку к июньским товарищеским матчам.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда провела очередную тренировку в рамках учебно-тренировочного сбора в Баку.

Подготовка проходит в два этапа. С 28 по 30 мая сборная занимается в столице Азербайджана, после чего отправится в австрийский Бад-Вальтерсдорф, где будет тренироваться с 1 по 10 июня.

В рамках австрийского сбора команда Фернанду Сантуша проведет два товарищеских матча. 5 июня сборная Азербайджана встретится с Мальтой, а 9 июня сыграет против Сан-Марино.

Обе встречи состоятся на поле футбольного клуба "Халадаш" в венгерском Сомбатхее. Стартовый свисток в каждом матче прозвучит в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что предстоящие игры станут для азербайджанской команды важной частью подготовки к осенним официальным матчам и позволят тренерскому штабу проверить ближайший резерв сборной.

Напомним, что в рейтинге ФИФА сборная Азербайджана занимает 119-е место. Мальта располагается на 168-й позиции, а Сан-Марино находится на 210-й строчке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет с Италией на Евро
12:33
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет с Италией на Евро

Команда Эльшада Гулиева лидирует в группе после стартовой победы

Игрок сборной Азербайджана: "Первый матч всегда получается тяжелым"
28 Мая 18:17
Национальная сборная

Игрок сборной Азербайджана: "Первый матч всегда получается тяжелым" - ВИДЕО

Иса Атаев прокомментировал победу над Австрией на старте чемпионата Европы

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: "Матч получился тяжелым"
28 Мая 18:07
Национальная сборная

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу: "Матч получился тяжелым" - ВИДЕО

Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Австрией на старте чемпионата Европы

Тренер U-21 возлагает большие надежды на Камару
28 Мая 17:21
Национальная сборная

Тренер U-21 возлагает большие надежды на Камару

Рашад Эйюбов назвал новичка сборной нетипичным футболистом

Сборная Азербайджана по мини-футболу стартовала с победы на Евро - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
28 Мая 16:48
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу стартовала с победы на Евро - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Австрию в первом матче турнира
Игрок "Сампдории" впервые потренировался в молодежной сборной Азербайджана
28 Мая 13:43
Национальная сборная

Игрок "Сампдории" впервые потренировался в молодежной сборной Азербайджана - ФОТО

U21 Азербайджана начала сбор с новичками из Италии и Бельгии

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета