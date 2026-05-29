"Милли" провели тренировку перед выездом в Австрию - ФОТО/ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу продолжает подготовку к июньским товарищеским матчам.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда провела очередную тренировку в рамках учебно-тренировочного сбора в Баку.

Подготовка проходит в два этапа. С 28 по 30 мая сборная занимается в столице Азербайджана, после чего отправится в австрийский Бад-Вальтерсдорф, где будет тренироваться с 1 по 10 июня.

В рамках австрийского сбора команда Фернанду Сантуша проведет два товарищеских матча. 5 июня сборная Азербайджана встретится с Мальтой, а 9 июня сыграет против Сан-Марино.

Обе встречи состоятся на поле футбольного клуба "Халадаш" в венгерском Сомбатхее. Стартовый свисток в каждом матче прозвучит в 22:00 по бакинскому времени.

Отметим, что предстоящие игры станут для азербайджанской команды важной частью подготовки к осенним официальным матчам и позволят тренерскому штабу проверить ближайший резерв сборной.

Напомним, что в рейтинге ФИФА сборная Азербайджана занимает 119-е место. Мальта располагается на 168-й позиции, а Сан-Марино находится на 210-й строчке.