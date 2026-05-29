Игрок сборной Азербайджана: "Мы обязаны победить Италию"

Футболист сборной Азербайджана по мини-футболу Мирмехди Рзаев поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата Европы против Италии.

Игрок подчеркнул, что национальная команда настроена только на победу.

"Вчера мы посмотрели матч сборной Италии. Встреча завершилась вничью. Этот результат нас устраивает. В сегодняшнем матче с Италией мы обязаны побеждать", - цитирует Рзаева report.az.

По словам футболиста, сборная Азербайджана намерена завершить групповой этап на первом месте.

"В матче с Австрией мы понимали, что будет тяжело. Это была наша первая игра на турнире. Сказался и фактор площадки. Но нам удалось победить. Сегодня мы также нацелены на победу. Хотим завершить групповой этап в статусе лидера", - отметил игрок.

Рзаев признался, что был удивлен сопротивлением австрийской команды в стартовом туре.

"Мы не ожидали, что Австрия окажется настолько сильным соперником. Не знали, что у них такой уровень. В составе команды есть футболисты, выступавшие в большом футболе", - подчеркнул он.

Напомним, что матч Италия - Азербайджан пройдет сегодня на арене Tipos Arena в Братиславе. Встреча начнется в 17:45.

После победы над Австрией со счетом 1:0 команда Эльшада Гулиева возглавляет турнирную таблицу группы F.